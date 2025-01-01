15 нестандартных идей применения предметов, которые лежат в кладовке!

Эта подборка будет интересна тем, у кого выбрасывать старые вещи обычно «не поднимается рука». Вот 15 оригинальных идей как дать этим предметам вторую жизнь! Из скейтборда Не будем обсуждать, откуда у кого-то может быть невостребованный скейт, но если он есть, из деки скейта можно сделать полку или удобную скамеечку для ног.
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