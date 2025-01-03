Минобороны РФ показало кадры уничтожения FPV-дронами БМП и танка ВСУ

Минобороны России показало уничтожение боевой машины пехоты и танка ВСУ при помощи FPV-дронов.В ведомстве сообщили, что удар по бронетехнике сорвал доставку штурмовой группы противника для контратаки на утерянные позиции в зоне СВО.