Минобороны РФ показало кадры уничтожения FPV-дронами БМП и танка ВСУ

Минобороны России показало уничтожение боевой машины пехоты и танка ВСУ при помощи FPV-дронов.В ведомстве сообщили, что удар по бронетехнике сорвал доставку штурмовой группы противника для контратаки на утерянные позиции в зоне СВО.
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