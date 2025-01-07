В МИД КНР заявили о готовности выстраивать с Трампом взаимовыгодные отношения

Китай готов сотрудничать с Дональдом Трампом на взаимовыгодных условиях. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя слова Трампа о перспективах долгосрочного сосуществования Китая и США, передает ТАСС.
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