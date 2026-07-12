Мы свято верим: если вырастить огурчики, клубнику, кабачки своими руками, они дадут фору магазинным. Но так ли это на самом деле? фото: iStockphoto/Ridofranz«Все свое — полезно»Может было бы и так, если бы дачники не использовали удобрения.