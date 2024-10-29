Автоюрист Воропаев посоветовал учитывать скрытые повреждения при оформлении ДТП

Оформление ДТП по «Европротоколу» ограничивает размер страховых выплат до 100 тысяч рублей. При серьезных повреждениях автовладельцу придется обращаться в суд для дополнительных взысканий с виновника аварии.
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