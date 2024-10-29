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Автоюрист Воропаев посоветовал учитывать скрытые повреждения при оформлении ДТП

Автоюрист Воропаев посоветовал учитывать скрытые повреждения при оформлении ДТП

Оформление ДТП по «Европротоколу» ограничивает размер страховых выплат до 100 тысяч рублей. При серьезных повреждениях автовладельцу придется обращаться в суд для дополнительных взысканий с виновника аварии.

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