«Дорога смерти» появилась в Донецке на фоне ударов украинских беспилотников

Вооруженные силы Украины нападают на мирных жителей на улице Бирюзова. Из-за этого участок прозвали «дорогой смерти», пишет РИА Новости со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).