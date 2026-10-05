Кедми: "Россию довели. Я работал в России, это было на моих глазах"

Военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему Россия сегодня не ставит международное влияние в число первоочередных задач.
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Всегда с интересом читаю Я. Кедми, не могу сказать, что со всеми его высказываниями согласен, но - интересно. А не собирается ли он вернуться в Россию? Шутка
Уважаемые Комментаторы!
Кедми Говорит о России!!!
Однако! Уничтожение Её Началось с Уничтожения СССР - Великой ДЕРЖАВЫ!!!
Когда Главный СТРОИТЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА -"Отец Народов" Покинул Сей Мир!!!
Начавшаяся ВАКХАНАЛИЯ в Вершине Власти Приведшая на Властный Трон Хрущёва - Волюнтариста и Завистника и БЕЗДАРЯ в Политике, Положила Начало Уничтожения Великой Державы!!!
Самим бы выжить, ужасающий запад не настроен отцепляться и прекращать начатое разграбление страны
Кеша привычно гладя "по шерсти", отделяет одно от другого тогда, когда они связаны неразрывно. Россия не может не ставить себе задач "мiрового" уровня, ибо эти задачи универсальны, чем и привлекательны для всех, включая саму Россию. именно декларация фундаментальных человеческих ценностей, помноженная на их реализацию в самой России, шире - внутри группы отдельно взятых стран, единственно обозначает тот самый "свет в конце тоннеля". кешино "выживание" не выдерживает никакой критики, ибо "выживание" России по определению это реакция на внешние обстоятельства, над которыми она, Россия, не властна. к тому глобальные паразиты и ведут наше сознание, - к унасекомлению. чтобы народы России даже подумать не могли, что они способны на что-то серьёзное, сколько- нибудь похожее на подвиги предков. всё это в том же "флаконе", что и снос памятников, - снос памяти! - вот, что это такое.