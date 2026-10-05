СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 640 подписчиков

Кедми: "Россию довели. Я работал в России, это было на моих глазах"

Кедми: "Россию довели. Я работал в России, это было на моих глазах"

Военно-политический эксперт Яков Кедми объяснил, почему Россия сегодня не ставит международное влияние в число первоочередных задач.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Попов
Виктор Попов

Уважаемые Комментаторы!
Кедми Говорит о России!!!
Однако! Уничтожение Её Началось с Уничтожения СССР - Великой ДЕРЖАВЫ!!!
Когда Главный СТРОИТЕЛЬ СОЦИАЛИЗМА -"Отец Народов" Покинул Сей Мир!!!
Начавшаяся ВАКХАНАЛИЯ в Вершине Власти Приведшая на Властный Трон Хрущёва - Волюнтариста и Завистника и БЕЗДАРЯ в Политике, Положила Начало Уничтожения Великой Державы!!!

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

Кеша привычно гладя "по шерсти", отделяет одно от другого тогда, когда они связаны неразрывно. Россия не может не ставить себе задач "мiрового" уровня, ибо эти задачи универсальны, чем и привлекательны для всех, включая саму Россию. именно декларация фундаментальных человеческих ценностей, помноженная на их реализацию в самой России, шире - внутри группы отдельно взятых стран, единственно обозначает тот самый "свет в конце тоннеля". кешино "выживание" не выдерживает никакой критики, ибо "выживание" России по определению это реакция на внешние обстоятельства, над которыми она, Россия, не властна. к тому глобальные паразиты и ведут наше сознание, - к унасекомлению. чтобы народы России даже подумать не могли, что они способны на что-то серьёзное, сколько- нибудь похожее на подвиги предков. всё это в том же "флаконе", что и снос памятников, - снос памяти! - вот, что это такое.