Экс-игрок ЦСКА Пономарев не согласен с признанием Головина лучшим игроком России

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что не согласен с результатами голосования среди журналистов, проведенного газетой "Советский спорт", которые признали полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим российским игроком 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии