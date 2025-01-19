Экс-игрок ЦСКА Пономарев не согласен с признанием Головина лучшим игроком России

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев в интервью "Газете.Ru" заявил, что не согласен с результатами голосования среди журналистов, проведенного газетой "Советский спорт", которые признали полузащитника "Монако" Александра Головина лучшим российским игроком 2024 года.