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Педиатр назвала конструктор из магнитных шариков самым опасным для ребенка подарком

Педиатр назвала конструктор из магнитных шариков самым опасным для ребенка подарком

Самым опасным подарком для ребенка на Новый год является конструктор из небольших магнитных шариков, поскольку в случае их проглатывания есть серьезный риск для здоровья и даже жизни ребенка, сообщают “Известия”.

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