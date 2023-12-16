Педиатр назвала конструктор из магнитных шариков самым опасным для ребенка подарком

Самым опасным подарком для ребенка на Новый год является конструктор из небольших магнитных шариков, поскольку в случае их проглатывания есть серьезный риск для здоровья и даже жизни ребенка, сообщают “Известия”.
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