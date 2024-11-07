Вдова Джигарханяна Власова призналась, что актер считал себя проигравшим в жизни

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актриса Татьяна Власова призналась на программе «Малахов», что супруг считал «самой большой ошибкой» свой роман с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
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