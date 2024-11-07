Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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  • Александр Б
    А тебе в голову не приходило, что нравственные ценности некоторых народов России, прямо противоположные?Можно ухохотаться...
  • Виктор Горшков
    Хорошо бы создать в полиции отдел нравов,как для зарвавшихся артистов,так и для группы лиц и сообщий,которые не уважа...Можно ухохотаться...
  • warig Рыжаков
    Они не знают что такое стыд.Можно ухохотаться...

Вдова Джигарханяна Власова призналась, что актер считал себя проигравшим в жизни

Вдова Джигарханяна Власова призналась, что актер считал себя проигравшим в жизни

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна, актриса Татьяна Власова призналась на программе «Малахов», что супруг считал «самой большой ошибкой» свой роман с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

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