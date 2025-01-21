Объявлены победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2024 года 

Снимок абсолютного победителя конкурса / © Eduardo Labat Победитель в категории «Широкоугольная съемка», дайвер у берега Мексики / © Hwanhee Kim Победитель в категории «Макрофотография», рыба-летучая мышь / © Adam Martin Победитель в категории «Поведение», «Рождение» / © Yoichi Sato Победитель в категории «Портрет», «Доставка» / © Stefano Cerbai Победитель в категории «Холодные воды», «Любопытный баклан» / © James Emery Победитель в категории «Голожаберные» / © Borut Furlan Победитель в категории «Темные воды», «Охота» / © Kyungshin Kim Высокая оценка в категории «Широкоугольная съемка», «Ночная охота» / © Marco Lausdei Высокая оценка в категории «Макрофотография», «длинноносая рыба-ястреб» / © Naomi Springett Высокая оценка в категории «Поведение», «Мутуализм» / © Naomi Springett .