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Объявлены победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2024 года 

Объявлены победители конкурса подводной фотографии Ocean Art 2024 года 

Снимок абсолютного победителя конкурса / © Eduardo Labat Победитель в категории «Широкоугольная съемка», дайвер у берега Мексики / © Hwanhee Kim Победитель в категории «Макрофотография», рыба-летучая мышь / © Adam Martin Победитель в категории «Поведение», «Рождение» / © Yoichi Sato Победитель в категории «Портрет», «Доставка» / © Stefano Cerbai Победитель в категории «Холодные воды», «Любопытный баклан» / © James Emery Победитель в категории «Голожаберные» / © Borut Furlan Победитель в категории «Темные воды», «Охота» / © Kyungshin Kim Высокая оценка в категории «Широкоугольная съемка», «Ночная охота» / © Marco Lausdei Высокая оценка в категории «Макрофотография», «длинноносая рыба-ястреб» / ©  Naomi Springett Высокая оценка в категории «Поведение», «Мутуализм» / ©  Naomi Springett .

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