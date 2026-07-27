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Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше

Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше

Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше / © Visual Capitalist Какие млекопитающие спят дольше всех? Абсолютным рекордсменом является малая бурая ночница (Myotis lucifugus), которая спит в среднем 19,9 часа в сутки.

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