Рейтинг млекопитающих: кто спит больше всех, а кто — меньше / © Visual Capitalist Какие млекопитающие спят дольше всех? Абсолютным рекордсменом является малая бурая ночница (Myotis lucifugus), которая спит в среднем 19,9 часа в сутки.