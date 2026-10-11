Дрон-камикадзе сдетонировал рядом с медсанчастью в Энергодаре: что известно на данный момент

Известно, куда целился беспилотник. В Энергодаре (Запорожская область) 10 октября FPV-дрон сдетонировал о дорожное покрытие вблизи пищеблока медико-санитарной части № 145.
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