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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кручинин о Легкове: «Лыжники – кони. Он сумасшедший, мы чуть не умерли после одной тренировки на пресс»

Ранее хоккеист рассказал, как отдыхал в Турции в одном отеле с Яковлевым, Бурмистровым, Овечкиным, теннисисткой Мыскиной, Сихарулидзе из фигурного катания, баскетболистами Фридзоном и Мозговым.

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