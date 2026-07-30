Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении стрелка 1 батальона 425 отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины (войсковая часть А4862) солдата Игоря Корзуна.
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