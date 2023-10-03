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Кудашов о 3:2 с «Куньлунем»: «Очень сложная игра. Хорошо, что «Динамо» правильно отоборонялось в нужный момент»

— Очень сложная игра, несмотря на то, что большую часть времени мы контролировали ее ход, владели инициативой, много бросали.

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