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«Диверсанты маскируются под мирных». Репортаж с блокпоста в Курской области

«Диверсанты маскируются под мирных». Репортаж с блокпоста в Курской области

Днем работа в офисе, а ночью работа против диверсионных групп и охота на беспилотники врага. В таком графике уже месяц живут курские добровольцы, вставшие на защиту региона от вторжения ВСУ.

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