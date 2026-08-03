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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владельцу «Вест Хэма» Салливану рекомендовали не ходить на домашние матчи на фоне секс-скандала. Клуб опасается «демонстраций и антисоциального поведения» фанатов

Совладельцу « Вест Хэма » Дэвиду Салливану было рекомендовано воздержаться от посещения домашних матчей клуба после расследования, посвященного обвинениям в сексуальных домогательствах.

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