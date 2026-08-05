Иран использовал прекращение огня с США для наращивания военного потенциала

Тегеран использует паузу в боевых действиях и переговоры о завершении конфликта с США для укрепления оборонных возможностей страны: это время использовалось для восстановления поврежденных систем и выпуска новых образцов вооружений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии