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Журнал «Профиль»

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Иран использовал прекращение огня с США для наращивания военного потенциала

Тегеран использует паузу в боевых действиях и переговоры о завершении конфликта с США для укрепления оборонных возможностей страны: это время использовалось для восстановления поврежденных систем и выпуска новых образцов вооружений.

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