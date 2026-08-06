💡Часть Алушты временно осталась без света Как сообщила глава администрации города Галина Огнёва, обесточены улицы Ялтинская, Юбилейная, 60 лет СССР, а также микрорайон Мирный.
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💡Часть Алушты временно осталась без света Как сообщила глава администрации города Галина Огнёва, обесточены улицы Ялтинская, Юбилейная, 60 лет СССР, а также микрорайон Мирный.