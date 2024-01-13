Россия — в списке. Названы страны с наиболее заметным ростом пенсий

Россия вошла в пятерку крупнейших экономик с наиболее заметным ростом пенсий в реальном выражении по состоянию на начало прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на статистику Росстата и стран — участниц Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).