👍 Сегодня в Крыму отмечают День Конституции республики Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, эта знаменательная дата – символ единства и сплоченности, гражданственности и патриотизма.
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👍 Сегодня в Крыму отмечают День Конституции республики Как сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк, эта знаменательная дата – символ единства и сплоченности, гражданственности и патриотизма.