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ЕС зовет НАТО для защиты подводных кабелей

ЕС зовет НАТО для защиты подводных кабелей

ЕС должен привлечь НАТО для защиты своих подводных кабелей. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите «Будущее энергетической безопасности» в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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