ЕС зовет НАТО для защиты подводных кабелей

ЕС должен привлечь НАТО для защиты своих подводных кабелей. Об этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на саммите «Будущее энергетической безопасности» в Лондоне, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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