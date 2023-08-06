В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов

В московском аэропорту Внуково с 10.26 введены временные ограничения на вылет и прилет самолетов. Соответствующую информацию утром в воскресенье, 6 августа, предоставили в пресс-службе авиагавани аэропорта.
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