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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер тульского «Арсенала» о молодых футболистах: «Они любят потреблять, получать удовольствия. Гаджеты и прочее. Но это пройдет, станет неинтересным, книги снова в моде»

– Сейчас многие молодые футболисты пребывают в тепличных условиях. – В потребительском смысле многое стало доступным, у нас ничего не было.

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