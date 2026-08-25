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Шоу-подкаст «Чистый хвост»: роскошное возвращение России по юниорам, спорные программы Трусовой и Гуменника

Российские юниоры мощно вернулись: 4 золота из 4 на Гран-при и восторженные комментарии иностранцев. Дело в слабом этапе, или ждем повтор триумфа на ЮЧМ? Пока мама Ира разбирается в своих чувствах к тренеру дочери, София Дзепка становится всеобщей любимицей.

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