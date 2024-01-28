Односельчанка Юрия Шатунова выложил в соцсети архивные фотографии из его первого детдома

Односельчанка Шатунова выложил в соцсети архивные фото из его первого детдома Фото: из открытых источников Поклонница группы «Ласковый май» и ее солиста Юрия Шатунова Марина Оберст выложила в Сеть редкие фотографии, сделанные еще во время пребывания певца в детском доме в селе Акбулаке Оренбургской области в 1985 году.