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Односельчанка Юрия Шатунова выложил в соцсети архивные фотографии из его первого детдома

Односельчанка Юрия Шатунова выложил в соцсети архивные фотографии из его первого детдома

Односельчанка Шатунова выложил в соцсети архивные фото из его первого детдома Фото: из открытых источников Поклонница группы «Ласковый май» и ее солиста Юрия Шатунова Марина Оберст выложила в Сеть редкие фотографии, сделанные еще во время  пребывания певца в детском доме в селе Акбулаке Оренбургской области в 1985 году.

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