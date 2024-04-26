Страна и люди
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Страна и люди

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О передаче F-16 на Украину

О передаче F-16 на Украину

О передаче F-16 на Украину.Сварщики получили информацию, что F-16 передадут 30-й авиационной тактической бригаде Украины и 114-й бригаде тактической авиации Украины.

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