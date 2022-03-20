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Единая лига ВТБ. «Енисей» примет «Нижний Новгород», «Локомотив-Кубань» в гостях сыграет с «Цмоки-Минском»

В воскресенье, 20 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча. Красноярский «Енисей» дома встретится с «Нижним Новгородом».

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