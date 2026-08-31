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Газета.ру

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LBV: в древней Кибире собрали статую римского императора из 20 фрагментов

LBV: в древней Кибире собрали статую римского императора из 20 фрагментов

Турецкие археологи обнаружили фрагменты четырех мраморных статуй II века нашей эры, включая императора Адриана и его жену Сабину, на территории древнегреческого города Кибира на юго-западе Турции.

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