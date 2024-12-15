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Пан сексуален и опустошен

Пан сексуален и опустошен

Слушания в Палате общин парламента Канады: - Меня зовут Зипп Нифельд. Я трансгендер, небинарен и пансексуален.

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Комментарии
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YYYYYYY XXXXXXX
Просто свиньи
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5 час.
Александр
Пока СМИ не будут ежеминутно кричать, о том, что, вся эта п... братия является угрозой существования человечества, петушатник будет разрастаться.
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2 час.
Константин Самарин
Да это-же прекрасно! Западная &quot;цивилизация&quot; уничтожает саму-себя. При таких заявления мир еще быстрее очистится от скверны.
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2 час.

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