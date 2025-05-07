В Индии из-за пакистанских ударов погибли 10 человек

По меньшей мере 10 мирных жителей погибли и 48 получили ранения в Индии в результате обстрелов со стороны Пакистана в нескольких местах вдоль демаркационной линии, разделяющей спорный Кашмир между двумя странами.
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