Депутат Дубинский: Зеленский намеренно ведет Украину к военной катастрофе

Решения президента Украины Владимира Зеленского, по мнению депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в государственной измене, направлены на доведение страны до критической ситуации.
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