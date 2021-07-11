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Англия в 7-й раз из 10 проиграла в серии пенальти. При Саутгейте и Пикфорде – в первый раз из трех

Сборная Англии проиграла Италии в финале Евро-2020 (1:1, 2:3 по пенальти). Это была 10-я серия пенальти для англичан на крупных турнирах (чемпионаты мира и Европы, Лига наций).

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