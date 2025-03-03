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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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“Давай сделаем это, Фил”: Хидэки Камия призывает Xbox возобновить разработку о...

“Давай сделаем это, Фил”: Хидэки Камия призывает Xbox возобновить разработку о...

“Давай сделаем это, Фил”: Хидэки Камия призывает Xbox возобновить разработку отмененной ScaleboundScalebound когда-то была одним из самых амбициозных экшенов своего времени, сочетающим динамичные сражения, глубокую взаимосвязь с музыкой и систему взаимодействия с огромным драконом-компаньоном.

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