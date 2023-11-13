Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Спрос на Су-35, Т-90 и Ка-52 в мире вырос на фоне их применения на СВО

Спрос на Су-35, Т-90 и Ка-52 в мире вырос на фоне их применения на СВО

Мировые покупатели военной техники демонстрируют повышенный интерес к российским истребителям Су-35, танкам Т-90 и вертолетам Ка-52 на фоне их применения в ходе специальной военной операции, сообщил РГ замгендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

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