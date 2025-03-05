Международный женский день на смотровой площадке PANORAMA360

Смотровая площадка PANORAMA360 приглашает отпраздновать 8 Марта на высоте. Белый мишка Панорамыч поздравит прекрасную половину человечества с Международным женским днём тёплыми объятиями и увлечёт гостей играми и танцами.
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