В Главном военном следственном управлении прошло межведомственное совещание по вопросам цифровой трансформации СК России

В целях реализации Концепции цифровой трансформации деятельности Следственного комитета Российской Федерации в Главном военном следственном управлении ведомства проведено межведомственное совещание, в котором приняли участие представители Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России, Судебно-экспертного центра СК России, члены научно-консультативного совета СК России по вопросам цифровой трансформации и приглашенные специалисты.
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