О чем бизнес попросил на встрече у Путина. Главное Представители крупного бизнеса попросили Владимира Путина стимулировать проведение IPO, снизить НДС в сфере общепита и разрешить строительство инфраструктуры на сельхозземле для развития винного и сельского туризма.