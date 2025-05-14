О чем бизнес попросил на встрече у Путина. Главное Представители крупного бизнеса попросили Владимира Путина стимулировать проведение IPO, снизить НДС в сфере общепита и разрешить строительство инфраструктуры на сельхозземле для развития винного и сельского туризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии