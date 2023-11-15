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Посол Келин заявил, что новый глава МИД Британии не улучшит отношений с Россией

Посол Келин заявил, что новый глава МИД Британии не улучшит отношений с Россией

Посол России в Великобритании Андрей Келин выразил мнение, что после назначения британским министром иностранных дел Дэвида Кэмерона отношения между Москвой и Лондоном не изменятся.

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Комментарии
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Аким Воземчук
Без портков ,но в шляпах,обязательно надо упомянуть Россию,вот без нас никакая каша не съедобна Лучше озаботьтесь тем ,что Россия не горит желанием напрягаться с вами.Хотя я бы вмазал .,Столько идиоток  в одной стране давно не наблюдалось,то Лиза Трасс,то Тереза  Мэй,то Боря, чубчик  кучерявый.Где вы только откопали их ,это же просто позор .Теперь портфель за индусом таскаете.Так вам и надо.
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