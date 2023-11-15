Посол Келин заявил, что новый глава МИД Британии не улучшит отношений с Россией

Аким Воземчук

Без портков ,но в шляпах,обязательно надо упомянуть Россию,вот без нас никакая каша не съедобна Лучше озаботьтесь тем ,что Россия не горит желанием напрягаться с вами.Хотя я бы вмазал .,Столько идиоток в одной стране давно не наблюдалось,то Лиза Трасс,то Тереза Мэй,то Боря, чубчик кучерявый.Где вы только откопали их ,это же просто позор .Теперь портфель за индусом таскаете.Так вам и надо.