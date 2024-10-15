Десятки домов в Центральном, Кировском и Ленинском округах Омска останутся в среду без воды. Адреса, попадающие под отключение, смотрите здесь.
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Десятки домов в Центральном, Кировском и Ленинском округах Омска останутся в среду без воды. Адреса, попадающие под отключение, смотрите здесь.