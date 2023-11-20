Любопытные кадры из Китая. Группа студентов исполняет  «Морэрицу».

Несколько экспертов и журналистов из Республики Молдова, которые в эти дни находятся с рабочим визитом в Китае, поделились некоторыми моментами посещения Сычуаньского университета международных исследований.
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