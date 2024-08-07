Новый трейлер Dune: Awakening покажут во время Gamescom Opening Night Live Gamescom Opening Night Live – след...

Новый трейлер Dune: Awakening покажут во время Gamescom Opening Night LiveGamescom Opening Night Live – следующее крупное событие, которого с нетерпением ждет игровая индустрия, и с каждым днем все больше появляется новых подробностей о том, что оно принесет.
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