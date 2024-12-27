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Царьград

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Так изящно может только Лавров: Хук справа - Макрону, хук слева - Зеленскому

Так изящно может только Лавров: Хук справа - Макрону, хук слева - Зеленскому

Министр иностранных дел Сергей Лавров знатно прошёлся по позициям Франции и Украины. Высказался глава внешнеполитического ведомства России в своём стиле: хук справа - Макрону, хук слева - Зеленскому.

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