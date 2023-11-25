Ингрид Олеринская: «Я кайфую от одиночества»

На канале СТС 27 ноября начинается показ 17-серийной комедии «Мафия — дело семейное», где решившие пожениться адвокаты Паша Скворцов и Яна Синицына решают перед свадьбой познакомить своих родных, однако при встрече выясняется, что много лет назад подполковник полиции Скворцов посадил в тюрьму отца Яны и теперь готов на всё, чтобы сын отказался от невесты с подозрительными родственниками.