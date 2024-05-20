Бэрронс: Путин может безнаказанно обстрелять Великобританию десятками ракет

Владимир Путин может обстрелять Великобританию десятками тех же ракет, которые он использует, чтобы нанести удар по Украине, и Великобритания ничего не может сделать, чтобы остановить их, заявил бывший генерал.
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