Личный взгляд на «Знаки»: почему фильм Шьямалана до сих пор вызывает споры

Есть картины, которые с годами не просто стареют, а начинают звучать иначе. К ним я отношу «Знаки» — триллер, появившийся почти четверть века назад и до сих пор вызывающий полярные реакции.
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