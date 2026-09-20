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Новости для Фанов

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Личный взгляд на «Знаки»: почему фильм Шьямалана до сих пор вызывает споры

Личный взгляд на «Знаки»: почему фильм Шьямалана до сих пор вызывает споры

Есть картины, которые с годами не просто стареют, а начинают звучать иначе. К ним я отношу «Знаки» — триллер, появившийся почти четверть века назад и до сих пор вызывающий полярные реакции.

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