Новая техника взлома LLM: исследователи обнаружили способ обхода систем безопасности больших языковых моделей

Исследователи в области кибербезопасности из компании Palo Alto Networks Unit 42, подразделения, специализирующегося на кибербезопасности и исследовании угроз, раскрыли новую технику взлома, позволяющую обходить системы безопасности больших языковых моделей (LLM) и получать потенциально вредные или злонамеренные ответы.