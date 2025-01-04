Новая техника взлома LLM: исследователи обнаружили способ обхода систем безопасности больших языковых моделей

Исследователи в области кибербезопасности из компании Palo Alto Networks Unit 42, подразделения, специализирующегося на кибербезопасности и исследовании угроз, раскрыли новую технику взлома, позволяющую обходить системы безопасности больших языковых моделей (LLM) и получать потенциально вредные или злонамеренные ответы.
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