Мир пристрастен

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"Шестеренки" и "болты" возрастом 300-400 миллионов лет

"Шестеренки" и "болты" возрастом 300-400 миллионов лет

Курьезные артефакты - только так можно назвать то, что некоторые любители альтернативной истории выдают за "неоспоримые свидетельства" того, что миллионы лет назад на Земле существовала развитая цивилизация, следы которой, порой, находят археологи.

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Вадим Скоробогатов
С каких это пор, окаменевшие ОРГАНИЗМЫ стали шестерёнками и гайками?????Очередной БРЕД...как бы учёных.
Сергей Гришин
Насколько мне известно Чернобров уже давненько умер, а его все склоняют и склоняют!

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