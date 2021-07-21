"Шестеренки" и "болты" возрастом 300-400 миллионов лет

Курьезные артефакты - только так можно назвать то, что некоторые любители альтернативной истории выдают за "неоспоримые свидетельства" того, что миллионы лет назад на Земле существовала развитая цивилизация, следы которой, порой, находят археологи.
Курьезные артефакты - только так можно назвать то, что некоторые любители альтернативной истории выдают за "неоспоримые свидетельства" того, что миллионы лет назад на Земле существовала развитая цивилизация, следы которой, порой, находят археологи.
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