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Российская стюардесса раскрыла пассажирам секреты перелетов

Российская стюардесса раскрыла пассажирам секреты перелетов

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла пассажирам секреты перелетов. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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