Российская стюардесса раскрыла пассажирам секреты перелетов

Работающая в Emirates стюардесса из России раскрыла пассажирам секреты перелетов. Соответствующее видео она разместила на своей странице @sogdianashok в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).